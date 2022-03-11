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МИД о похищении мэра Мелитополя: мир должен усилить давление на Россию

Автор: Светлана Мащенко

В Министерстве иностранных дел обратились к международному сообществу из-за похищения мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина на пресс-службу МИД.

"Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины сопровождается грубыми нарушениями норм и принципов международного права... Одним из таких грубых нарушений стало похищение 11 марта городского головы города Мелитополь Ивана Федорова", - заявили в ведомстве.

В МИД отметили, что российские войска цинично обвиняют мэра в "терроризме". При этом оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине.

При этом похищение городского головы Мелитополя квалифицируется как военное преступление за Женевскими конвенциями и І Дополнительным протоколом, которые запрещают захват гражданских заложников во время войны.

"Мы призываем международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине, усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа", - добавили в МИД.

Напомним, что Иван Федоров был похищен группой оккупантов из 10 человек, потому что отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Его задержали в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.

Напомним, что в МВД отреагировали на похищение мэра Мелитополя Ивана Федорова, назвав это терроризмом.

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