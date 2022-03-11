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Мы расцениваем это как терроризм: в МВД сделали заявление о похищении мэра Мелитополя

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Пятница 11 марта 2022 21:07
Мы расцениваем это как терроризм: в МВД сделали заявление о похищении мэра Мелитополя Фото: Иван Федоров (news.zp)
Автор: Светлана Мащенко

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сделал заявление относительно похищения Ивана Федорова, мэра Мелитополя, которое произошло 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Десять вооруженных оккупантов пришли на заседание координационного совета города Мелитополя. Они забрали мэра города, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в неизвестном направлении. Мы расцениваем эти действия как терроризм.

Город Мелитополь является украинским, оккупанты видят, что люди не хотят с ними сотрудничать, то прибегают к террористическим действиям", - отметил Антон Геращенко.

Напомним, что Ивана Федорова похитили днем 11 марта, когда он был в городском кризисном центре, где занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.

Ранее мы писали, что появилось видеоподтверждение похищения Федорова.

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