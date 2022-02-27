МИД не подтверждает переговоры с Россией в Гомеле

МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на анонсированных белорусским лидером Лукашенко переговорах между Украиной и Россией возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле.

"Украина открыта к переговорам для прекращения вооруженной агрессии России. В то же время, МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - написал дипломат.

Напомним, что 27 февраля лидер белорусского режима Александр Лукашенко якобы заявил президенту РФ Владимиру Путину о том, что переговоры между Украиной и Россией планируются в Гомельской области, на белорусско-украинской границе.