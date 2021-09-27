МИД подтверждает арест одного украинца в Нидерландах. Перевозил нелегалов

Министерство иностранных дел Украины подтверждает задержание и арест только одного украинца в Нидерландах. Капитана парусной яхты подозревают в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины - капитана парусного судна по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов. Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование", - отметил он.

По его словам, посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с местными правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела.