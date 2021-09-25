ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ЕС задержали двух украинских моряков по подозрению в контрабанде людей

Новина українською →
Суббота 25 сентября 2021 23:39
В ЕС задержали двух украинских моряков по подозрению в контрабанде людей Фото: В ЕС задержали украинцев, их подозревают в контрабанде людей (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Нидерландская полиция совместно с таможенными следователями задержали у берегов Северного моря парусную яхту, на борту которой обнаружили 11 мигрантов из Албании. При этом двух украинских капитанов судна задержала пограничная полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Двух граждан Украины в рамках этой операции задержали по подозрению в контрабанде людей.

Судно задержали возле города Оуддорпа, что в нидерландской провинции Зеландия. Сообщается, что оно направлялось в Великобританию.

"В последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов c людьми у берегов Нидерландов", - сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, Великобритания практически всегда является именно той страной, куда везут мигрантов.

В частности, задержанные этот раз мигранты сначала пытались сесть на контейнерные корабли в портах Иджмуйдена, Хук-ван-Холланда или Роттердама. Сейчас контрабандисты людей все чаще пытаются переправить парусными яхтами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Миграционный кризис
NEWS
Усик - Джошуа: онлайн боя
Усик - Джошуа: онлайн боя
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом