В ЕС задержали двух украинских моряков по подозрению в контрабанде людей

Нидерландская полиция совместно с таможенными следователями задержали у берегов Северного моря парусную яхту, на борту которой обнаружили 11 мигрантов из Албании. При этом двух украинских капитанов судна задержала пограничная полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Двух граждан Украины в рамках этой операции задержали по подозрению в контрабанде людей.

Судно задержали возле города Оуддорпа, что в нидерландской провинции Зеландия. Сообщается, что оно направлялось в Великобританию.

"В последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов c людьми у берегов Нидерландов", - сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, Великобритания практически всегда является именно той страной, куда везут мигрантов.

В частности, задержанные этот раз мигранты сначала пытались сесть на контейнерные корабли в портах Иджмуйдена, Хук-ван-Холланда или Роттердама. Сейчас контрабандисты людей все чаще пытаются переправить парусными яхтами.