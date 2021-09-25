В ЕС задержали двух украинских моряков по подозрению в контрабанде людей
Нидерландская полиция совместно с таможенными следователями задержали у берегов Северного моря парусную яхту, на борту которой обнаружили 11 мигрантов из Албании. При этом двух украинских капитанов судна задержала пограничная полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Двух граждан Украины в рамках этой операции задержали по подозрению в контрабанде людей.
Судно задержали возле города Оуддорпа, что в нидерландской провинции Зеландия. Сообщается, что оно направлялось в Великобританию.
"В последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов c людьми у берегов Нидерландов", - сообщили в полиции.
По словам правоохранителей, Великобритания практически всегда является именно той страной, куда везут мигрантов.
В частности, задержанные этот раз мигранты сначала пытались сесть на контейнерные корабли в портах Иджмуйдена, Хук-ван-Холланда или Роттердама. Сейчас контрабандисты людей все чаще пытаются переправить парусными яхтами.