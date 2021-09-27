RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МЗС підтверджує арешт одного українця в Нідерландах. Перевозив нелегалів

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України підтверджує затримання і арешт тільки одного українця в Нідерландах. Капітана парусної яхти підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України - капітана вітрильного судна за підозрою в перевезенні по морю нелегальних мігрантів. Суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Прикордонна поліція Нідерландів почала досудове розслідування", - зазначив він.

За його словами, посольство України в Нідерландах взаємодіє з місцевими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин цієї справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля берегів Нідерландів в Північному морі затримали яхту з нелегальними мігрантами, а серед затриманих були два громадянина України, які були капітанами на цій яхті.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСНідерланди