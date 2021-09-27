МЗС підтверджує арешт одного українця в Нідерландах. Перевозив нелегалів

Міністерство закордонних справ України підтверджує затримання і арешт тільки одного українця в Нідерландах. Капітана парусної яхти підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України - капітана вітрильного судна за підозрою в перевезенні по морю нелегальних мігрантів. Суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Прикордонна поліція Нідерландів почала досудове розслідування", - зазначив він.

За його словами, посольство України в Нідерландах взаємодіє з місцевими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин цієї справи.