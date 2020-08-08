У МЗС підтвердили депортацію українських журналістів з Білорусі

Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)

Вони вилетіли в Україну авіарейсом Мінськ-Одеса

Українських журналістів, затриманих напередодні в Мінську, депортували з Білорусі. Вони вже летять до Одеси.

Про це йдеться в коментарі прес-служби МЗС.

Відзначається, що о 23:40 журналісти вилетіли в Україну авіарейсом Мінськ - Одеса.

"За інформацією Посольства України в Білорусі, двох затриманих в Мінську журналістів - громадян України депортували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня в Мінську правоохоронці затримали кореспондентів телеканалу "Настоящее Время". Напередодні телеканал висвітлював мітинг опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. Попередньо, причиною затримання журналістів є нібито відсутність акредитації на роботу в країні.

На затримання українських журналістів відреагували в МЗС України; у зовнішньополітичному відомстві наголосили, що справа перебуває на їх контролі.

Не обмежувати свободу затриманих у Мінську журналістів телеканалу "Настоящее Время" закликали білоруську владу у Національній спілці журналістів України.