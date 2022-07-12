UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД подтвердил завтрашние переговоры по зерну в Стамбуле

Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter com OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина подтверждает участие в четырехсторонней встрече по "зерновому коридору", которая пройдет 13 июля в Стамбуле.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер МИД Олег Николенко.

В частности, он уточнил, что Киев выступает за то, чтобы вопрос о разблокировании экспорта украинского зерна решался под эгидой ООН.

"В этом контексте мы благодарны генсекретарю Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства", - отметил Николенко.

По его словам, на 13 июля в Стамбуле запланирована четырехсторонняя встреча с участием экспертов Украины, ООН, Турции и России. Будут обсуждаться модальности работы морских коридоров для экспорта зерна.

"При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности", - добавил Николенко.

Напомним, сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал четырехстороннюю встречу по "зерновому коридору" в Стамбуле.

До этого он говорил, что проблема экспорта украинского зерна по Черному морю близка к решению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНМИД УкраиныРоссийская ФедерацияТурция