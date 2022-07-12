МЗС підтвердив завтрашні переговори щодо зерна в Стамбулі

Зокрема, він уточнив, що Київ виступає за те, щоб питання про розблокування експорту українського зерна вирішувалося під егідою ООН.

"У цьому контексті ми вдячні генсекретарю Антоніу Гутеррішу за активні зусилля з пошуку рішення, що забезпечує безпеку південних регіонів нашої держави", - зазначив Ніколенко.

За його словами, на 13 липня в Стамбулі запланована чотиристороння зустріч за участю експертів України, ООН, Туреччини та Росії. Обговорюватимуться модальності роботи морських коридорів для експорту зерна.

"При цьому ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться питання безпеки", - додав Ніколенко.