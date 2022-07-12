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МЗС підтвердив завтрашні переговори щодо зерна в Стамбулі

Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (twitter com OlegNikolenko)
Автор: Дмитро Левицький

Україна підтверджує участь у чотиристоронній зустрічі щодо "зернового коридору", яка пройде 13 липня в Стамбулі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Зокрема, він уточнив, що Київ виступає за те, щоб питання про розблокування експорту українського зерна вирішувалося під егідою ООН.

"У цьому контексті ми вдячні генсекретарю Антоніу Гутеррішу за активні зусилля з пошуку рішення, що забезпечує безпеку південних регіонів нашої держави", - зазначив Ніколенко.

За його словами, на 13 липня в Стамбулі запланована чотиристороння зустріч за участю експертів України, ООН, Туреччини та Росії. Обговорюватимуться модальності роботи морських коридорів для експорту зерна.

"При цьому ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться питання безпеки", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар анонсував чотиристоронню зустріч по "зерновому коридору" в Стамбулі.

До цього він говорив, що проблема експорту українського зерна по Чорному морю близька до вирішення.

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