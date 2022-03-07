МИД поддержал создание трибунала для России за агрессию против Украины

"Учитывая беспрецедентный за более чем 80 лет характер неспровоцированной агрессии и отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения РФ и ее руководства к ответственности за столь тяжкое преступление против человечества, я поддержал инициативу международного научного сообщества по созданию специального Трибунала по рассмотрению дела о преступлении российской агрессии против Украины, - заявил Кулеба.

Он отметил, что прецедент создания такого инструмента международного правосудия уже был в прошлом столетии.

"В январе 1942 года в Лондоне представители девяти государств подписали декларацию, которая заложила основы Нюрнбергского трибунала. Я благодарен ведущим специалистам по международному праву, которые разработали проект декларации и заявления с призывом к созданию специального трибунала для наказания руководства РФ за преступление агрессии против Украины", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что Украина полностью поддерживает эту инициативу, а Министерство иностранных дел уже начало работу над ее воплощением.

"Отдельно подчеркиваю, что работа над созданием трибунала не заменяет, а дополняет существующие дела за совершенные в ходе агрессии военные преступления и преступления против человечности, которые сейчас расследуются в Международном уголовном суде, а также инициированные Украиной процессы в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека", - резюмировал Кулеба.

Напомним, сегодня секретарь СНБО заявил, что из-за разрушительной войну России против Украины российских военных преступников ждет трибунал.

Отметим, сегодня в Международном Суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу о геноциде. Российская сторона на них не присутствует.

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