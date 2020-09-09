МИД ожидает введения санкций против России за мост с Крымом

Украина приветствует продление действия санкций Европейского союза против России за аннексию Крыма. В то же время Киев ожидает, что ЕС введет новые ограничения в отношении Москвы.

Об этом написала на своей странице в Twitter первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова.

Джепарова призвала ЕС ввести антироссийские санкции за Крымский мост.

"Мы приветствуем продление санкций против 175 физических и 44 юридических лиц еще на 6 месяце. Россию следует наказать. Мы ожидаем, что санкции будут введены за незаконный Керченский мост", - заявила она.

Напомним, сегодня Евросоюз продлил действие санкции против России за аннексию Крыма еще на полгода. В ближайшее время к санкционного списка планируют добавить причастных к строительству Керченского моста.

Ранее РБК-Украина писало, что Кипр блокирует введение европейских санкций против России за строительство Керченского моста.

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, почему Кипр блокирует санкции Европейского союза против России.