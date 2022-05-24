В МЗС відповіли на заяву Нідерландів про нешвидке отримання статусу кандидата України в ЄС

Несправедливо прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан.

Про це РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про не швидке отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на її власних чеснотах", - сказав він.

За його словами, надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному.

"Навпаки, це має бути комплементарний процес. Інтеграція України та Західних Балкан лише зробить ЄС сильнішим та більш процвітаючим", - констатував Ніколенко.