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В МЗС відповіли на заяву Нідерландів про нешвидке отримання статусу кандидата України в ЄС

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Україна, Вівторок 24 травня 2022 16:32
В МЗС відповіли на заяву Нідерландів про нешвидке отримання статусу кандидата України в ЄС Фото: прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталія Гурковська

Несправедливо прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан.

Про це РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про не швидке отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на її власних чеснотах", - сказав він.

За його словами, надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному.

"Навпаки, це має бути комплементарний процес. Інтеграція України та Західних Балкан лише зробить ЄС сильнішим та більш процвітаючим", - констатував Ніколенко.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в парламенті заявив, що шанси на те, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до Європейського союзу, невеликі. ЄС може обмежитись тим, що назве її потенційним кандидатом.

Нагадаємо, міністр-делегат Франції з європейських справ Клеман Бон заявив, що вступ України до Євросоюзу може зайняти 15 або 20 років. Українській владі слід прислухатися до пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про альтернативний варіант.

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