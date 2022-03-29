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В МИД отреагировали на заявления Венгрии относительно войны в Украине: аморально спекулировать на горе

Новина українською →
Киев, Вторник 29 марта 2022 17:12
В МИД отреагировали на заявления Венгрии относительно войны в Украине: аморально спекулировать на горе Фото: спикер МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталья Юрченко

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто о войне в Украине. Украинские дипломаты считают, что венгерские власти спекулируют на горе украинцев накануне выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз подчеркнул, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине, поскольку это якобы втянет страну в войну. В то же время он обвинил представителей левого крыла, которые призывают предоставить Украине средства обороны.

"У нас есть спор с венгерскими левыми, лидеры которых четко дали понять, что выполнят все требования президента Зеленского, тем самым втягивая Венгрию в войну... Поэтому ставки на 3 апреля понятны: право гарантировать мир и безопасность, или левое крыло, которое немедленно вводит страну в войну!?"- заявил Сийярто.

Николенко в свою очередь подчеркнул, что Украина не желает быть объектом внутриполитической борьбы в Венгрии.

"Аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов накануне парламентских выборов... Призываем руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и осознать очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии", - отметил представитель МИД Украины.

Он призвал власти Венгрии не поддерживать российскую агрессию, а также способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины.

Напомним, в Венгрии выступали против эмбарго на российские нефть и газ, поскольку страна сильно зависит от энергоносителей из РФ.

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