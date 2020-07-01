Украина отреагировала на запуск Россией грузовых поездов в Крым

Запуск грузового железнодорожного сообщения по так называемому "крымскому мосту" является незаконным. Украина будет просить Арбитражный трибунал, ведущий большое дело против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть вопрос противоправности строительства моста.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в комментарии "Укринформ".

По ее словам, запуск оккупантами грузового железнодорожного сообщения через так называемый "крымский мост" является противоправным, собственно, как и сам мост является незаконной постройкой.

"Он был построен вопреки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Не было получено согласие Украины как прибрежного государства на его строительство. Отсутствуют экологические оценки его строительства", - подчеркнула она.

Джапарова отметила, что на всех этапах противоправного строительства Россией моста украинская сторона обеспечивала надлежащее реагирование. В частности, речь идет о направлении российской стороне нот протеста, распространении соответствующих санкций на юридических и физических лиц, причастных к строительству.

Отметим, Российская Федерация сегодня 30 июня запустила грузовые поезда по Керченскому мосту в оккупированный Крым.

Напомним, Россия запустила пассажирские поезда по Керченскому мосту в декабре 2019 года; украинская сторона отправляла ноту протеста, запуск также осудило международное сообщество.

Украина настаивает, что мост был построен незаконно, а поезда фактически незаконно пересекают украинскую государственную границу; прокуратура Автономной Республики Крым расследует соответствующее уголовное дело.