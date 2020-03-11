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У МЗС відреагували на затримання кримських татар у Криму

Новини » Політика     11.03.2020 - 11:41
У МЗС відреагували на затримання кримських татар у Криму
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

МЗС фіксує всі порушення Росії в окупованому Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на незаконні обшуки та затримання в окупованому Криму, які російські силовики здійснили сьогодні за місцем проживання кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кулеби в Twitter.

За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, Україна фіксує всі порушення прав кримських татар з боку Російської Федерації в окупованому Криму.

"Нова хвиля репресій проти кримських татар в окупованому Криму. Показова. Одразу після Радбезу ООН щодо прав людини. Обшуки, затримання, знущання. Усі ці дії фіксуємо. Доказова база порушень державою-окупантом прав людини зростає та отримає належну політичну, юридичну оцінку світу", - заявив Кулеба.

У МЗС відреагували на затримання кримських татар у Криму

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що російські силовики проводять незаконні обшуки за місцем проживання кримських татар в окупованому Криму. Зокрема, російські силовики проводили обшуки у помешканнях активістів організації "Кримська солідарність".

Пізніше стало відомо, що російські силовики затримали чотирьох кримських татар, а саме журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова, журналіста ініціативи "Кримська солідарність" Амета Сулейманова, Османа Сейтумерова та Рустема Сейтмеметова. Всім затриманим інкримінують статтю 205.5 Кримінального кодексу Росії.

Додамо, у 2019 році російські силовики здійснили в окупованому Криму 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти. Зокрема, 62 обшуки силовики провели в будинках кримських татар.

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