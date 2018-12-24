В МИД отреагировали на решение суда РФ по "делу Хизб ут-Тахрир"

Фото: фигуранты дела (facebook.com/crimeansolidarity)

Российский суд вынес решение сегодня, 24 декабря

Решение Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации об осуждении Энвера Мамутова, Рустема Абильтарова, Рэмзи Меметова и Зеври Абсеитова является неправомерным. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Украины, сообщает РБК-Украина.

В ведомстве отметили, что решение суда лишь подтверждает то, что РФ использует законодательство для прикрытия политических репрессий против крымских татар. Такая практика России уже была осуждена в резолюции о нарушении прав человека в Крыму, которая была одобрена 22 декабря Генассамблеей ООН.

"Украина не будет молча наблюдать за этой практикой РФ, и в дальнейшем будет использовать все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения своих сограждан", - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД призвали мировые страны усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы она прекратила нарушать права человека во временно оккупированном Крыму и освободила граждан Украины, которые незаконно содержатся в ней.

Напомним, ранее сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд Российской Федерации приговорил Рустема Абильтарова, Рэмзи Меметова и Зеври Абсеитова до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Энвер Мамутов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Отметим, первую группу бахчисарайцев задержали после серии обысков в домах крымских татар. Их обвинили в терроризме и в причастности к запрещенной в РФ и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Для одного из крымских татар, Энвера Мамутова, сторона обвинения просит 17 лет заключения.