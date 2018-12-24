У МЗС відреагували на рішення суду РФ у "справі Хізб ут-Тахрір"

Фото: фігуранти справи (facebook.com/crimeansolidarity)

Російський суд виніс рішення сьогодні, 24 грудня

Рішення Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації про засудження Енвера Мамутова, Рустема Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсеїтова є неправомірним. Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ України, повідомляє РБК-Україна.

У відомстві зазначили, що рішення суду лише підтверджує те, що РФ використовує законодавство для прикриття політичних репресій проти кримських татар. Таку практику Росії вже було засуджено у резолюції про порушення прав людини в Криму, яка була схвалена 22 грудня Генасамблеєю ООН.

"Україна не буде мовчки спостерігати за цією практикою РФ, і надалі використовуватиме всі можливі політико-дипломатичні важелі для звільнення своїх співгромадян", - йдеться у заяві.

Крім того, у МЗС закликали світові країни посилити тиск на Російську Федерацію, щоб вона припинила порушувати права людини в тимчасово окупованому Криму та звільнила громадян України, які незаконно утримаються нею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північно-Кавказький окружний військового суд Російської Федерації засудив Рустема Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсеїтова до 9 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Енвер Мамутов був засуджений до 17 років колонії суворого режиму.

Зазначимо, першу групу бахчисарайців затримали після серії обшуків у будинках кримських татар. Їх звинуватили у тероризмі та у причетності до забороненої в РФ і окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Для одного із кримських татар, Енвера Мамутова, сторона обвинувачення просить 17 років ув'язнення.