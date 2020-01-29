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У МЗС відреагували на рішення ПАРЄ про санкції проти Росії

Новини » Політика     29.01.2020 - 12:12
У МЗС відреагували на рішення ПАРЄ про санкції проти Росії
Фото: Сергій Кислиця (УНІАН)

У ПАРЄ підготували проект рішення про повноваження делегації РФ

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відреагував на проект рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про санкції проти Росії. Про це він написав у Twitter.

Зазначимо, що у ПАРЄ підготували проект рішення про повноваження делегації РФ, за що мають голосувати сьогодні.

"Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень - це навіть не смішно. Це черговий вищий рівень блюзнірства, якщо не збочення: Москва платить гроші, карати не можна", - відзначив Кислиця.

Додамо, проект був підготовлений в моніторинговому комітеті нідерландцем Тіні Коксом (моніторинговий комітет призначив його більшістю голосів). Він пропонує уникнути накладення на РФ будь-яких обмежень і стверджує, що Росія показала "прогрес у виконанні вимог ПАРЄ".

Відзначимо, 27 січня в Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, в яку повернулася українська делегація. Повернення РФ в ПАРЄ вже оскаржили парламентарі.

Раніше повідомлялося, що українська делегація в ПАРЄ збирається піднімати інші теми, крім війни з РФ. При цьому анексії українських територій Росією залишиться на порядку денному українських делегатів.

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