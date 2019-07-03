МИД отреагировал на авиаудар по приюту для нелегалов в Ливии

Министерство иностранных дел Украины призвало стороны ливийского конфликта к немедленному прекращению огня без предварительных условий с целью недопущения новых человеческих жертв. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на заявление МИД.

"Мир, согласие, стабильность и экономическое процветание вернутся в Ливию только в результате всеобъемлющего мирного диалога, консолидации ливийского общества вокруг общих ценностей", - говорится в сообщении.

МИД подчеркивает необходимость проведения всестороннего объективного расследования авиаудара по приюта для нелегальных мигрантов в городе Таджура, в результате которого погибли около 40 человек, более 80 получили ранения.

"Свою роль в достижении этой цели должно сыграть и международное сообщество, объединенная позиция которой относительно недопущения продолжения насилия в Ливии будет способствовать прекращению конфликта", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в результате авианалета на лагерь беженцев в столице Ливии Триполи погибли не менее 44 человек. Погибшими являются преимущественно африканские мигранты, которые направлялись в Европу. В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев и они под контролем правительства Ливии.

Кроме того, с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи погибли 607 человек, в том числе 40 мирных жителей и не менее 3261 человек, в числе которых 117 мирных жителей получили ранения.