МЗС відреагувало на авіаудар по притулку для нелегалів у Лівії

Міністерство закордонних справ України закликало сторони лівійського конфлікту до негайного припинення вогню без попередніх умов з метою недопущення нових людських жертв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

"Мир, злагода, стабільність та економічне процвітання повернуться до Лівії лише в результаті всеохоплюючого мирного діалогу, консолідації лівійського суспільства навколо спільних цінностей", - йдеться у повідомлені.

МЗС наголошує на необхідності проведення усестороннього об’єктивного розслідування авіаудару по притулку для нелегальних мігрантів у місті Таджура, внаслідок якого загинули близько 40 осіб, більше 80 отримали поранення.

"Свою роль у досягненні цієї мети має відіграти й міжнародна спільнота, об’єднана позиція якої щодо недопущення продовження насильства в Лівії сприятиме припиненню конфлікту", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в результаті авіанальоту на табір біженців у столиці Лівії Тріполі загинули не менше 44 осіб. Загиблими є переважно африканські мігранти, які прямували в Європу. В таборах, подібних тому, який потрапив під авіаналіт, знаходяться тисячі біженців і вони під контролем уряду Лівії.

Крім того, з початку бойових дій в околиці столиці Тріполі загинули 607 осіб, у тому числі 40 мирних жителів і не менш 3261 осіб, в числі яких 117 мирних жителів отримали поранення.