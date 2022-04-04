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МИД отреагировал на выборы в Венгрии и слова Орбана об "оппоненте" Зеленском

Фото: Николенко прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии и отреагировал на новые заявления тамошнего премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Николенко в Facebook.

Спикер МИД заверил в уважении к выбору венгерского народа. Вместе с тем он опроверг утверждение Виктора Орбана о "борьбе с президентом Украины" на пути к победе.

"Во-первых, ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский не участвовали в политической кампании в Венгрии. Во-вторых, президент Украины ежедневно занят гораздо более важным делом – борьбой с российской агрессией", – заявил Николенко.

Он добавил, что венгерский премьер должен быть благодарен Зеленскому за героизм украинского народа в сдерживании агрессии РФ. Именно благодаря этому фактору "реальность войны не достигла границ Венгрии".

Николенко выразил надежду на то, что новый мандат правительства Орбана позволит Венгрии сосредоточиться на противодействии агрессии РФ, а также реакции на военные преступления в Украине.

"Рассчитываем, что Будапешт четко осудит эти преступления и пересмотрит свой подход к помощи Украины, чтобы он соответствовал нынешним реалиям, уровню угрозы безопасности со стороны России и уровню зверств российской армии. Без безопасности в Украине не будет безопасности в Венгрии", – добавил спикер МИД. .

Напомним, что Виктор Орбан после победы на выборах назвал Сороса и Зеленского своими главными оппонентами.

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