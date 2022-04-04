МЗС відреагувало на вибори в Угорщині та слова Орбана про "опонента" Зеленського

Речник МЗС запевнив у повазі до вибору угорського народу. Разом із тим, він заперечив твердження Віктора Орбана про "боротьбу з президентом України" на шляху до перемоги.

"По-перше, ані Україна, ані її президент Володимир Зеленський не брали участі в політичній кампанії в Угорщині. По-друге, президент України щоденно зайнятий набагато більш важливою справою – боротьбою з російською агресією", – заявив Ніколенко.

Він додав, що угорський прем'єр натомість повинен бути вдячний Зеленському за героїзм українського народу в стримуванні агресії РФ. Саме завдяки цьому фактору "реальність війни не досягла кордонів Угорщини".

Ніколенко висловив сподівання, що новий мандат уряду Орбана дозволить Угорщині зосередитися на протидії агресії РФ, а також реакції на воєнні злочини в Україні.

"Розраховуємо, що Будапешт чітко засудить ці злочини та перегляне свій підхід щодо допомоги Україні, аби він відповідав нинішнім реаліям, рівню безпекової загрози з боку Росії та рівню звірств російської армії. Без безпеки в Україні не буде безпеки в Угорщині", – додав речник МЗС.