МИД отреагировал на публикацию Ираном информации с "черных ящиков" самолета МАУ

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Украина надеется, что Иран предоставит еще больше информации

Украинская сторона будет продолжать усилия в рамках переговоров с Ираном для привлечения к международной правовой ответственности виновных в катастрофе самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана. Украина будет требовать гарантий неповторения подобных инцидентов.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии "Радио Свобода".

По словам Енина, опубликованное иранское расследование подтверждает, что самолет был абсолютно исправен, пилоты действовали в соответствии с инструкциями, а рейс получил все необходимые согласования на вылет от иранской военной и гражданской администраций.

Дипломат подчеркнул, что украинская сторона будет требовать компенсаций всем пострадавшим сторонам.

"Мы надеемся, что иранская сторона даст нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какими бы горькими эта информация и правда не были", - добавил он.

Напомним, иранские власти опубликовала данные, полученные с бортовых самописцев самолета украинской авиакомпании МАУ. Информация подтверждает, что 8 января 2020 года самолет был поражен двумя иранскими ракетами. При этом пилоты самолета действовали в соответствии со всеми инструкциями.

Расследование катастрофы самолет МАУ в Иране может продолжаться около 5 лет, прогнозировал ранее Енин; дипломат также объяснял, от чего зависит срок рассмотрения дела.