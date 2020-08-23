ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

МЗС відреагувало на публікацію Іраном інформації з "чорних скриньок" літака МАУ

Київ, Неділя 23 серпня 2020 17:23
МЗС відреагувало на публікацію Іраном інформації з "чорних скриньок" літака МАУ
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна сподівається, що Іран надасть ще більше інформації

Українська сторона продовжуватиме зусилля в рамках переговорів з Іраном для притягнення до міжнародної правової відповідальності винних у катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерану. Україна вимагатиме гарантій неповторення подібних інцидентів.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в коментарі "Радіо Свобода".

За словами Єніна, опубліковане іранське розслідування підтверджує, що літак був абсолютно справний, пілоти діяли згідно з інструкціями, а рейс отримав всі потрібні погодження на виліт від іранської військової та цивільної адміністрацій.

Дипломат наголосив, що українська сторона вимагатиме компенсацій всім постраждалим сторонам.

"Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якими б гіркими ця інформація і правда не були", - додав він.

Нагадаємо, іранська влада опублікувала дані, отримані з бортових самописців літака української авіакомпанії МАУ. Інформація підтверджує, що 8 січня 2020 року літак був уражений двома іранськими ракетами. При цьому пілоти літака діяли згідно з усіма інструкціями.

Розслідування катастрофи літак МАУ в Ірані може тривати близько 5 років, прогнозував раніше Єнін; дипломат також пояснював, від чого залежить термін розгляду справи.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниМЗСІранавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся