МЗС відреагувало на публікацію Іраном інформації з "чорних скриньок" літака МАУ

Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Україна сподівається, що Іран надасть ще більше інформації

Українська сторона продовжуватиме зусилля в рамках переговорів з Іраном для притягнення до міжнародної правової відповідальності винних у катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерану. Україна вимагатиме гарантій неповторення подібних інцидентів.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в коментарі "Радіо Свобода".

За словами Єніна, опубліковане іранське розслідування підтверджує, що літак був абсолютно справний, пілоти діяли згідно з інструкціями, а рейс отримав всі потрібні погодження на виліт від іранської військової та цивільної адміністрацій.

Дипломат наголосив, що українська сторона вимагатиме компенсацій всім постраждалим сторонам.

"Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якими б гіркими ця інформація і правда не були", - додав він.

Нагадаємо, іранська влада опублікувала дані, отримані з бортових самописців літака української авіакомпанії МАУ. Інформація підтверджує, що 8 січня 2020 року літак був уражений двома іранськими ракетами. При цьому пілоти літака діяли згідно з усіма інструкціями.

Розслідування катастрофи літак МАУ в Ірані може тривати близько 5 років, прогнозував раніше Єнін; дипломат також пояснював, від чого залежить термін розгляду справи.