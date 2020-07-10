МИД отреагировал на новый скандал из-за Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины заявило, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства. Также Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

При этом в ведомстве отметили, что Украина подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения с Грузией.

Также МИД сообщает, что общими для двух стран являются вызовы относительно безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий государств.

Кроме того, реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В связи с этим отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - говорится в сообщении.

Напомним, МИД Грузии вызвало украинского посла из-за заявлений Михаила Саакашвили о не легитимности нынешнего грузинского правительства.