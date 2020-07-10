МЗС відреагувало на новий скандал через Саакашвілі

Міністерство закордонних справ України заявило, що публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави. Також Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією.

Про це йдеться в коментарі МЗС України.

При цьому у відомстві зазначили, що Україна підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини з Грузією.

Також МЗС повідомляє, що загальними для двох країн є виклики щодо безпеки та проблеми окупованих Росією територій держав.

Крім того, реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на основі довіри, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи один одного.

"У зв'язку з цим зазначаємо, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію Української держави. Публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МЗС Грузії викликало українського посла через заяви Михайла Саакашвілі про не легітимність нинішнього грузинського уряду.