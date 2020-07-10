ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

МИД отреагировал на новый скандал из-за Саакашвили

Киев, Украина, Пятница 10 июля 2020 20:39
МИД отреагировал на новый скандал из-за Саакашвили
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

В ведомстве отметили, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства

Министерство иностранных дел Украины заявило, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства. Также Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

При этом в ведомстве отметили, что Украина подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения с Грузией.

Также МИД сообщает, что общими для двух стран являются вызовы относительно безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий государств.

Кроме того, реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В связи с этим отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - говорится в сообщении.

Напомним, МИД Грузии вызвало украинского посла из-за заявлений Михаила Саакашвили о не легитимности нынешнего грузинского правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины МИД УкраиныСаакашвили
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь