МИД отреагировал на новый скандал из-за Саакашвили

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

В ведомстве отметили, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства

Министерство иностранных дел Украины заявило, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства. Также Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

При этом в ведомстве отметили, что Украина подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения с Грузией.

Также МИД сообщает, что общими для двух стран являются вызовы относительно безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий государств.

Кроме того, реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В связи с этим отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - говорится в сообщении.

Напомним, МИД Грузии вызвало украинского посла из-за заявлений Михаила Саакашвили о не легитимности нынешнего грузинского правительства.