МЗС відреагувало на новий скандал через Саакашвілі

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

У відомстві зазначили, що публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави

Міністерство закордонних справ України заявило, що публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави. Також Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією.

Про це йдеться в коментарі МЗС України.

При цьому у відомстві зазначили, що Україна підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини з Грузією.

Також МЗС повідомляє, що загальними для двох країн є виклики щодо безпеки та проблеми окупованих Росією територій держав.

Крім того, реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на основі довіри, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи один одного.

"У зв'язку з цим зазначаємо, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію Української держави. Публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МЗС Грузії викликало українського посла через заяви Михайла Саакашвілі про не легітимність нинішнього грузинського уряду.