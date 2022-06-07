МИД отреагировал на исключение облачных технологий из санкций против России

Украина обратилась за разъяснением к ЕС по поводу того, что облачные технологии не вошли в шестой пакет санкций против России.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Европейская сторона действительно сообщала в публичных коммуникациях о включении в шестой санкционный пакет запрет на предоставление "облачных" сервисов. В то же время в конечное решение "облачные" технологии не попали. Мы уже обратились к нашим европейским партнерам за разъяснениями", - заявил представитель МИД.

Николенко отметил, что позиция Украины по поводу санкций против России остается неизменной - давление должно усиливаться, чтобы цена за агрессию была максимально высокой.