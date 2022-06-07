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МЗС відреагувало на виключення хмарних технологій з санкцій проти Росії

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (slovoidilo)
Автор: Дмитро Левицький

Україна звернулася за роз'ясненням до ЄС з приводу того, що хмарні технології не увійшли до шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Європейська сторона дійсно повідомляла в публічних комунікаціях про включення в шостий санкційний пакет заборону на надання "хмарних" сервісів. Водночас в кінцеве рішення "хмарні" технології не потрапили. Ми вже звернулися до наших європейських партнерів за роз‘ясненнями", - заявив речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що позиція України з приводу санкцій проти Росії залишається незмінною - тиск повинен посилюватися, щоб ціна за агресію була максимально високою.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ЄС без пояснень послабив шостий санкційний пакет проти Росії, виключивши з нього анонсовані обмеження щодо хмарних технологій.

ЄС наразі не коментував цю ситуацію.

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