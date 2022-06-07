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ЕС без объяснений ослабил шестой пакет санкций против России, - Подоляк

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Киев, Вторник 07 июня 2022 18:32
ЕС без объяснений ослабил шестой пакет санкций против России, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз ослабил шестой пакет санкций против России, исключив из него запрет на доступ к облачным сервисам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России облачных сервисов Евросоюза в 6-м пакете санкций. Затем Совет ЕС редактирует сообщения, удалив оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", - отметил он.

Отметим, на прошлой неделе ЕС ввел шестой пакет санкций против России с эмбарго на нефть, отключением еще нескольких банков от SWIFT, блокированием трех телеканалов и расширением списка подсанкционных физических и юридических лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина предложила ввести санкции против топ-100 самых богатых россиян.

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