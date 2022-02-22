МИД отозвал из Москвы временного поверенного в делах Украины в РФ

Министерство иностранных дел отозвало из Москвы временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатило. Причиной тому является проведение консультаций из-за признания Путиным так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В связи с принятием руководством РФ противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых "ЛНВ", "ДНР" временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покатило был вызван на Украину для проведения консультаций", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР " и"ЛНР", а после подписал указ о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

Добавим, уже сегодня Госдума проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе" между Россией и "ЛНР", "ДНР".

Кроме того, Россия официально назвала границы признания "ЛДНР".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о признании Россией "ЛДНР". По его словам, этим РФ создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии.