МИД открывает в Одессе информационный офис для моряков

Ведомство работает над проектом для Херсона и Мариуполя

Министерство иностранных дел (МИД) Украины открывает в Одессе информационный офис для моряков. Об этом в Twitter сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Задержание украинских моряков в Греции - это следствие. А лечить надо причины. Одна из них - неосведомленность. Сегодня открываем в Одессе информационный офис для моряков. Работаем над этим проектом для Херсона и Мариуполя", - сообщил Кирилич.

Задержание украинских моряков в Греции - это следствие. А лечить надо причины. Одна из них - неосведомленность. Сегодня открываем в Одессе информационный офис для моряков. Работаем над этим проектом для Херсона и Мариуполя. pic.twitter.com/NRb63bteMO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) June 28, 2018

Напомним, 27 июня в Украину с Греции вернулись шестеро членов экипажа судна RS 300-97, которые полтора года назад были задержаны за контрабанду сигарет.