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МИД открывает в Одессе информационный офис для моряков

НовостиПолитика    28.06.2018 - 18:03
Фото: (twitter.com/VasylKyrylych)
Фото: (twitter.com/VasylKyrylych)

Ведомство работает над проектом для Херсона и Мариуполя

Министерство иностранных дел (МИД) Украины открывает в Одессе информационный офис для моряков. Об этом в Twitter сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Задержание украинских моряков в Греции - это следствие. А лечить надо причины. Одна из них - неосведомленность. Сегодня открываем в Одессе информационный офис для моряков. Работаем над этим проектом для Херсона и Мариуполя", - сообщил Кирилич.

Напомним, 27 июня в Украину с Греции вернулись шестеро членов экипажа судна RS 300-97, которые полтора года назад были задержаны за контрабанду сигарет.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, МИД Украины, Одесса, моряки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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