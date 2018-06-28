МЗС відкриває в Одесі інформаційний офіс для моряків

Відомство працює над проектом для Херсона і Маріуполя

Міністерство закордонних справ (МЗС) України відкриває в Одесі інформаційний офіс для моряків. Про це у Twitter повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Затримання українських моряків у Греції - це наслідок. А лікувати треба причини. Одна з них - непоінформованість. Сьогодні відкриваємо в Одесі інформаційний офіс для моряків. Працюємо над цим проектом для Херсона і Маріуполя", - повідомив Кирилич.

Затримання українських моряків у Греції - це наслідок. А лікувати треба причини. Одна з них - непоінформованість. Сьогодні відкриваємо в Одесі інформаційний офіс для моряків. Працюємо над цим проектом для Херсона і Маріуполя. pic.twitter.com/NRb63bteMO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) June 28, 2018

Нагадаємо, 27 червня до України з Греції повернулися шестеро членів екіпажу судна RS 300-97, яких півтора року тому було затримано за контрабанду сигарет.