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В Украину из Греции вернулись задержанные полтора года назад моряки

НовостиОбщество    27.06.2018 - 10:02
Фото: судно RS 300-97 (marinetraffic.com)
Фото: судно RS 300-97 (marinetraffic.com)

Шестеро членов экипажа RS 300-97 вернулись в Украину

В Украину из Греции вернулись шестеро членов экипажа судно RS 300-97, которые полтора года назад были задержаны за контрабанду сигарет. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким", - сообщил Климкин.

 

Напомним, осенью 2016 года в Греции за контрабанду сигарет задержали грузовое судно с украинцами. Всего на борту находились семеро граждан Украины.

 

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Теги публикации: Павел Климкин, Греция, моряки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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