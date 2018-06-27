В Украину из Греции вернулись задержанные полтора года назад моряки

Шестеро членов экипажа RS 300-97 вернулись в Украину

В Украину из Греции вернулись шестеро членов экипажа судно RS 300-97, которые полтора года назад были задержаны за контрабанду сигарет. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким", - сообщил Климкин.

Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 27, 2018

Напомним, осенью 2016 года в Греции за контрабанду сигарет задержали грузовое судно с украинцами. Всего на борту находились семеро граждан Украины.