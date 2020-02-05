В МИД осудили визит немецких политиков на оккупированный Донбасс

Представители немецкой политической партии "Альтернатива для Германии" совершили нелегальный визит на оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, немецкие политики Гуннар Линдеманн, Рихард Гретцингер и Хеннинг Цоц нелегально посетили временно оккупированные территории Донбасса. Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия политиков неуважением к суверенитету Украины.

"Рассматриваем этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что данные политики уже осуществляли нелегальные визиты на украинские временно оккупированные территории. Также в МИД ожидают, что руководство немецкой партии осудит незаконные действия своих членов.

"Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии. Такие деяния будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее МИД Украины направил Российской Федерации ноту протеста из-за несогласованного визита российского президента Владимира Путина в оккупированный Крым. Путин наблюдал за незаконными военными учениями российских Северного и Черноморского флотов.