У МЗС засудили візит німецьких політиків на окупований Донбас

Представники німецької політичної партії "Альтернатива для Німеччини" здійснили нелегальний візит на окуповану територію Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, німецькі політики Гуннар Ліндеманн, Ріхард Гретцінгер і Хеннінг Цоц нелегально відвідали тимчасово окуповані території Донбасу. У зовнішньополітичному відомстві назвали дії політиків неповагою до суверенітету України.

"Розглядаємо цей візит як неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, нехтування основоположними принципами міжнародного права та національним законодавством України", - йдеться в заяві МЗС.

Зазначається, що дані політики вже здійснювали нелегальні візити на українські тимчасово окуповані території. Також в МЗС очікують, що керівництво німецької партії засудить незаконні дії свої членів.

"Це свідчить про свідоме порушення ними національного законодавства України та міжнародного права на догоду російській ідеології. Такі діяння будуть враховані при визначенні юридичної відповідальності згідно з українським законодавством", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше МЗС України направило Російській Федерації ноту протесту через неузгоджений візит російського президента Володимира Путіна до окупованого Криму. Путін спостерігав за незаконними військовими навчаннями російських Північного і Чорноморського флотів.