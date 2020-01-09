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Украина направила ноту протеста России из-за визита Путина в Крым

Новости » Политика     09.01.2020 - 23:49
Украина направила ноту протеста России из-за визита Путина в Крым
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин наблюдал за незаконными военными учениями в Крыму

Украина направила Москве ноту протеста в связи с несогласованным визитом российского президента Владимира Путина в оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера украинского МИД Екатерины Зеленко в Twitter.

По словам Зеленко, украинское внешнеполитическое ведомства передало России ноту протеста из-за визита Путина в Крым, где он наблюдал за незаконными военными учениями российских Северного и Черноморского флотов.

"Еще раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Также представитель МИД отметила, что несогласованный визит Путина в оккупированный Крым является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина направила ноту протеста России из-за визита Путина в Крым

Как писало РБК-Украина, в четверг, 9 января, Российская Федерация провела совместные военные учения Черноморского и Северного флотов с ракетными стрельбами у берегов оккупированного Крыма. В незаконных учениях принимали участие более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов.

Кроме того, ранее российский президент Владимир Путин взял.участие в открытии железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и оккупированным Крымом. В связи с визитом Путина в Крым российское Министерство транспорта на несколько дней перекрывало движение судов по Керченскому проливу.

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