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МИД осудил арест Гафарова и требует от РФ прекратить дискриминацию крымских татар

Новости » Политика    01.11.2018 - 01:33
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)

В украинском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на очередной незаконный арест в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины осудило арест Дилявера Гафарова в оккупированном Крыму и требует от Российской Федерации немедленно прекратить преследование крымских татар. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter.

"Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест РФ", - написала Беца.

МИД Украины требует от России немедленно прекратить преследование крымских татар, выполнить требования резолюций ГА ООН и приказ Международного суда ООН.

МИД осудил арест Гафарова и требует от РФ прекратить дискриминацию крымских татар

Напомним, крымского татарина Дилявера Гафарова задержали во вторник, 30 ноября, после обыска в его доме в поселке Жемчужина Крыма.

Гафаров отказался от дачи показаний, заявив, что никаких преступлений не совершал.

Киевский районный "суд" Симферополя в оккупированном Крыму арестовал Гафарова на два месяца по обвинению в участии в добровольческом отряде.

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