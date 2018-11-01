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МЗС засудило арешт Гафарова та вимагає від РФ припинити дискримінацію кримських татар

Новини » Політика    01.11.2018 - 01:33
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)

В українському зовнішньополітичному відомстві відреагували на черговий незаконний арешт в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України засудило арешт Ділявера Гафарова в окупованому Криму та вимагає від Російської Федерації негайно припинити переслідування кримських татар. Про це заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter.

"Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ", - написала Беца.

МЗС України вимагає від Росії негайно припинити переслідування кримських татар, виконати вимоги резолюцій ГА ООН та наказ Міжнародного суду ООН.

МЗС засудило арешт Гафарова та вимагає від РФ припинити дискримінацію кримських татар

Нагадаємо, кримського татарина Ділявера Гафарова затримали у вівторок, 30 листопада, після обшуку в його будинку в селищі Перлина Криму.

Гафаров відмовився від дачі свідчень, заявивши, що жодних злочинів не скоював.

Київський районний "суд" Сімферополя в окупованому Криму заарештував Гафарова на два місяці за звинуваченням в участі в добровольчому загоні.

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