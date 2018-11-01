МЗС засудило арешт Гафарова та вимагає від РФ припинити дискримінацію кримських татар

Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)

В українському зовнішньополітичному відомстві відреагували на черговий незаконний арешт в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України засудило арешт Ділявера Гафарова в окупованому Криму та вимагає від Російської Федерації негайно припинити переслідування кримських татар. Про це заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter.

"Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ", - написала Беца.

МЗС України вимагає від Росії негайно припинити переслідування кримських татар, виконати вимоги резолюцій ГА ООН та наказ Міжнародного суду ООН.

Нагадаємо, кримського татарина Ділявера Гафарова затримали у вівторок, 30 листопада, після обшуку в його будинку в селищі Перлина Криму.

Гафаров відмовився від дачі свідчень, заявивши, що жодних злочинів не скоював.

Київський районний "суд" Сімферополя в окупованому Криму заарештував Гафарова на два місяці за звинуваченням в участі в добровольчому загоні.