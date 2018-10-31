В оккупированном Симферополе "суд" на два месяца арестовал крымского татарина

Фото: оккупированный Крым (wikimapia)

Оккупационные власти обвиняют Дилявера Гафарова в участии в добровольческом отряде

В оккупированном Крыму "суд" Симферополя арестовал крымского татарина Дилявера Гафарова до 25 декабря 2018 года по обвинению в участии в добровольческом отряде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Антона Наумлюка в Facebook.

"Киевский районный суд Симферополя арестовал Дилявера Гафарова, обвиняемого в участии в добровольческом отряде имени Номана Челебеджихана", - написал он.

Журналист сообщил, что Гафарова задержали во вторник, 30 ноября, после обыска в его доме в поселке Жемчужина Крыма.

Гафаров отказался от дачи показаний, но заявил, что никаких преступлений не совершал.

Защита задержанного будет подавать апелляцию.

Напомним, согласно информации Крымскотатарского ресурсного центра, с начала 2018 года на территории аннексированного Россией Крыма зафиксировано 138 арестов украинских активистов. Задерживались представители коренного крымскотатарского народа, украинские активисты, левые активисты-анархисты, родственники политзаключенных и украинские рыбаки. Большая часть задержаний проводилась после проведений обысков российскими силовиками.