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Украинцев из Польши эвакуируют спецпоездами

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 15:42
Украинцев из Польши эвакуируют спецпоездами
Фото: Владислав Криклий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" работают над возвращением украинцев из Польши

Из-за быстрого распространения коронавируса украинцев из Польши будут эвакуировать специально назначенными поездами Перемышль - Киев. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

Как сообщается, Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" работают над возвращением граждан из Польши. Для этого будут назначены спецпоезда Перемышль - Киев. Он добавил, что все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры.

Также власти планируют эвакуировать украинцев из Чехии, Германии с помощью спецрейсов.

Напомним, Украина планирует провести евакуацию более 35 тысяч украинских граждан, которые находятся за рубежом, в связи с пандемией коронавируса.

Также, ранее Крыклий заявил, что 18 марта из Вены (Австрия) вылетит самолет с эвакуированными украинцами. Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Украину.

РБК-Украина писало, что за пределами страны 12 украинцев лечатся от коронавируса. В частности, граждане Украины проходят лечение в Германии - 5, Италии - 2, Польши - 2, Молдавии - 1, ОАЭ - 1, Доминиканской Республике - 1. Еще 744 украинца находятся на карантине за пределами Украины.

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