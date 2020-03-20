МИД опубликовал советы украинцам на время действия ЧП в Израиле

В Израиле в ночь на 20 марта для предотвращения распространению коронавируса ввели чрезвычайное положение, которое запрещает жителям страны выходить из дома без необходимости. Министерство иностранных дел Украины в связи с этим опубликовало рекомендации гражданам, находящимся в этой стране.

В частности, украинцам нужно иметь при себе необходимые документы, которые подтверждают цель поездки. Это заграничный паспорт, разрешительные документы на пребывание в Израиле, а также разрешение на выход в город.

Также нужно распечатать билеты на самолет или поезд, транспорт до аэропорта и другие.

Что касается режима ЧС в Израиле, то в течение недели израильтянам запрещено выходить из дома без уважительной причины. За нарушение запрета гражданам грозит 5 тысяч шекелей штрафа.

К числу "уважительных причин" указ относят:

выход на работу и возвращение домой

приобретение еды, лекарств и получение медицинской помощи или иных необходимых услуг

занятия спортом в группах не более 5 человек

демонстрации

религиозные церемонии (похороны, свадьбы, молитвы),

донорство крови

помощь нуждающимся (людям старшего возраста).

Кроме этого гражданам разрешено покидать дом в одиночку или вместе с членами семь'м, живущих в одном доме, для коротких прогулок в своем районе.

Автомобильные поездки разрешено осуществлять в одиночестве или вдвоем - таксистам нельзя брать больше одного пассажира, единственное исключение делается для членов одной семьи.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы Израиля будут отслеживать передвижения больных на коронавирус. Разрешение получено только в рамках борьбы с распространением коронавируса на 30 дней.