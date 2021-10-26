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МИД опроверг заявление России о поддержке особого статуса Донбасса со стороны США

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Киев, Вторник 26 октября 2021 17:05
МИД опроверг заявление России о поддержке особого статуса Донбасса со стороны США Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Недавно в России с рабочим визитом находилась представитель Госдепа США Виктория Нуланд. Российская сторона заявила, что Нуланд поддержала предоставление оккупированному Донбассу особого статуса, но глава украинского МИД это отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на странице в Twitter.

По словам украинского министра, американская сторона подробно рассказала, что именно Нуланд обсуждала с представителями России в отношении Украины.

"Нет, (утверждения России - ред.) неправда. Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Нуланд во время визита в Россию обсуждала возможные варианты привлечения США к урегулированию конфликта на Донбассе.

А в Госдепе США рассказали, что Нуланд говорила в России о полном выполнении минских соглашений.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Нуланд Донбасс
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