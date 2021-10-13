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Нуланд говорила в России о полном выполнении минских соглашений, - посольство США

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Среда 13 октября 2021 20:29
Нуланд говорила в России о полном выполнении минских соглашений, - посольство США Фото: Виктория Нуланд, помощница уполномоченного Государственного департамента США по делам Европы и Евразии (twitter.com/UnderSecStateP)
Автор: Сергей Пышкин

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд позитивно оценила переговоры с нормандским переговорщиком от Российской Федерации Дмитрием Козаком. Во время встречи стороны затронули ряд вопросов, среди которых было выполнение минских соглашений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт прессекретаря посольства США в Москве Джейсона Ребхольца.

Согласно сообщению Ребхольца, Нуланд назвала переговоры с Казаком продуктивными. Стороны обсудили общие интересы России и США, а также затронули вопросы полного выполнения минских соглашений, восстановления стабильности и суверенитета Украины на Донбассе.

"Заместитель госсекретаря Нуланд: Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе", - пишет Ребхольц.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Кремле заявили, что Нуланд во время встречи с нормандским переговорщиком от России Дмитрием Козаком, якобы, поддержала особый статус Донбасса.

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