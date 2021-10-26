МЗС спростувало заяву Росії про підтримку особливого статусу Донбасу з боку США

Нещодавно у Росії з робочим візитом перебувала представник Держдепу США Вікторія Нуланд. Російська сторона заявила, що Нуланд підтримала надання окупованому Донбасу особливого статусу , але глава українського МЗС це заперечує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на сторінці у Twitter .

"Ні, (твердження Росії - ред.) неправда. Американські партнери детально інформують нас про свої контакти", - наголосив Кулеба.

За словами українського міністра, американська сторона детально розповіла, що саме Нуланд обговорювала з представниками Росії стосовно України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський говорив, що Нуланд під час візиту до Росії обговорювала можливі варіанти залучення США до врегулювання конфлікту на Донбасі.

А в Держдепі США розповіли, що Нуланд говорила в Росії про повне виконання мінських угод.