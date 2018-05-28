В МИД в очередной раз потребовали освобождения Сущенко

В министерстве подчеркнули политическую мотивированность дела Сущенко

Министерство иностранных дел Украины (МИД) в очередной раз заявило о политической мотивированности дела против украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в России, и требует его освобождения. Об этом сообщила спикер министерства Марьяна Беца в своем Twitter.

"В очередной раз подчеркиваем политическую мотивированность дела, требуем освободить журналиста Сущенко - заложника агрессии РФ", - подчеркнула Беца.

Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи,вимагаємо звільнити журналіста Сущенка-заручника агресії РФ https://t.co/tQLJo7ATVn — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 28, 2018

Напомним, украинскому журналисту Роману Сущенко, которого удерживают в РФ, вынесут приговор 4 июня 2018 года, о чем сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

Ранее сообщалось, что обвинение в российском суде просит 14 лет тюрьмы для украинского журналиста Романа Сущенко.

Так, о задержании украинского журналиста стало известно в октябре 2016 года. Сначала о его пребывании в СИЗО "Лефортово" сообщили московские правозащитники. Позже ФСБ России заявила о задержании Сущенко на "шпионской акции" и назвала его кадровым сотрудником украинской разведки. По версии следствия, он якобы занимался сбором тайных сведений о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии РФ.