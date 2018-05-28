У МЗС у черговий раз вимагають звільнення Сущенка

У міністерстві підкреслили політичну вмотивованість справи Сущенка

Міністерство закордонних справ України (МЗС) у черговий раз заявило про політичну вмотивованість справи проти українського журналіста Романа Сущенко, якого незаконно утримують у Росії, і вимагає його звільнення. Про це повідомила речник міністерства Мар'яна Беца у своєму Twitter.

"У черговий раз підкреслюємо політичну вмотивованість справи, вимагаємо звільнити журналіста Сущенко - заручника агресії РФ", - підкреслила Беца.

Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи,вимагаємо звільнити журналіста Сущенка-заручника агресії РФ https://t.co/tQLJo7ATVn — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 28, 2018

Нагадаємо, українському журналісту Роману Сущенко, якого утримують у РФ, винесуть вирок 4 червня 2018 року, про що повідомив представник українця у Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

Раніше повідомлялося, що звинувачення у російському суді просить 14 років в'язниці для українського журналіста Романа Сущенко.

Так, про затримання українського журналіста стало відомо в жовтні 2016 року. Спочатку про його перебування у СІЗО "Лефортово" повідомили московські правозахисники. Пізніше ФСБ Росії заявила про затримання Сущенко на "шпигунській акції" і назвала його кадровим співробітником української розвідки. За версією слідства, він нібито займався збором таємних відомостей про діяльність збройних сил і військ національної гвардії РФ.