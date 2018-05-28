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У МЗС у черговий раз вимагають звільнення Сущенка

НовиниПолітика    28.05.2018 - 16:24
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)

У міністерстві підкреслили політичну вмотивованість справи Сущенка

Міністерство закордонних справ України (МЗС) у черговий раз заявило про політичну вмотивованість справи проти українського журналіста Романа Сущенко, якого незаконно утримують у Росії, і вимагає його звільнення. Про це повідомила речник міністерства Мар'яна Беца у своєму Twitter.

"У черговий раз підкреслюємо політичну вмотивованість справи, вимагаємо звільнити журналіста Сущенко - заручника агресії РФ", - підкреслила Беца.

Нагадаємо, українському журналісту Роману Сущенко, якого утримують у РФ, винесуть вирок 4 червня 2018 року, про що повідомив представник українця у Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

Раніше повідомлялося, що звинувачення у російському суді просить 14 років в'язниці для українського журналіста Романа Сущенко.

Так, про затримання українського журналіста стало відомо в жовтні 2016 року. Спочатку про його перебування у СІЗО "Лефортово" повідомили московські правозахисники. Пізніше ФСБ Росії заявила про затримання Сущенко на "шпигунській акції" і назвала його кадровим співробітником української розвідки. За версією слідства, він нібито займався збором таємних відомостей про діяльність збройних сил і військ національної гвардії РФ.

Справа Сущенка: обвинувачення просить 14 років в'язниці для українського журналіста Справа Сущенка: сьогодні відбудуться судові дебати
Теги публікації: МЗС, Марьяна Беца, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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