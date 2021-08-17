МИД об обысках в Крыму: провокация накануне Крымской платформы

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России из-за обысков и задержаний в Крыму. МИД требует освободить задержанных сегодня пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление МИД .

Украина призывает международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усилить давление на РФ для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

"Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы", - говорится в заявлении.