МЗС про обшуки в Криму: провокація напередодні Кримської платформи

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Росії через обшуки та затримання в Криму. МЗС вимагає звільнити затриманих сьогодні п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву МЗС.
Україна закликає міжнародну спільноту продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.
"Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, російські силовики сьогодні проводили обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.