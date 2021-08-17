RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МЗС про обшуки в Криму: провокація напередодні Кримської платформи

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Росії через обшуки та затримання в Криму. МЗС вимагає звільнити затриманих сьогодні п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву МЗС.

Україна закликає міжнародну спільноту продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

"Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, російські силовики сьогодні проводили обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримМЗС